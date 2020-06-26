Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКак новые законы изменят жизнь россиян в июле

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
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С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн00:12

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Российская газетавчера в 21:00

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

ПРАЙМвчера в 07:03

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

Рамблервчера в 09:25

В России изменятся тарифы ЖКХ

ГЛАС.RUвчера в 07:41

Тарифы на услуги ЖКХ изменятся

Primpress.ruвчера в 16:00

Рост тарифов ЖКХ ожидается в июле в России

Кузбасс Сегодня23 июня в 21:01
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество

Symantec заявила о новых атаках российских хакеров, обвиненных в США

Компания Symantec, которая специализируется на кибербезопасности, заявила о серии атак против фирм в США и пользователей со стороны хакеров, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
РЕН ТВ вчера в 21:42
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

Lenta.ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Происшествия

Двое детей утонули в котловане в подмосковном садовом товариществе

Интерфакс вчера в 14:48
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
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Общество

«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью

Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
НГС 24 июня в 20:30
Политика

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru вчера в 08:08
2,7K
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Кино

Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Evo-rus.com 23 июня в 11:33
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Здоровье

Эксперт Минздрава РФ: детских онкологов-гематологов начнут обучать в вузах с 2022 года

В России в силу разных особенностей национального характера и отсутствия принятия чужих правил количество медицинских специальностей превышает в два раза их число в Европе и Америке Например, есть специальность в нашей области "уролог-онколог", человек, который занимается онкологическими заболеваниями репродуктивных органов мужчин.
ТАСС 01:00
Происшествия

Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
14
Кино

Робот впервые снимется в главной роли в фильме

Впервые в мире кино робот с искусственным интеллектом по имени Эрика снимется в главной роли в новом научно-фантастическом боевике «b».
Вечерняя Москва 00:19
7
Политика

Глава Хакасии рассказал, кого он видит в кресле мэра Черногорска

13 сентября 2020 в Черногорске состоятся выборы главы города.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
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Политика

Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК вчера в 16:56
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Общество

В Госдуме предложили отменить диагностические карты на автомобили

Москва, 25 июня 2020, 15:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает продлить до января 2021 года возможность оформить ОСАГО без диагностической карты на автомобиль, а также сделать получение такой карты добровольным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
REGNUM вчера в 08:23
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
2
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Общество

ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
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Политика

Ветеран ВОВ отреагировал на слова Путина о Победе

В телетрансляцию с парада попала реакция одного из ветеранов, когда тот отреагировал на речь президента.
ИнфоСМИ 24 июня в 12:59
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