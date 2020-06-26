Экономика
Российская газетаКак новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
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Общество
Symantec заявила о новых атаках российских хакеров, обвиненных в США
Компания Symantec, которая специализируется на кибербезопасности, заявила о серии атак против фирм в США и пользователей со стороны хакеров, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
РЕН ТВ вчера в 21:42
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии
Lenta.ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Двое детей утонули в котловане в подмосковном садовом товариществе
Интерфакс вчера в 14:48
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Финансы
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью
Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
НГС 24 июня в 20:30
Политика
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Evo-rus.com 23 июня в 11:33
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье
Эксперт Минздрава РФ: детских онкологов-гематологов начнут обучать в вузах с 2022 года
В России в силу разных особенностей национального характера и отсутствия принятия чужих правил количество медицинских специальностей превышает в два раза их число в Европе и Америке Например, есть специальность в нашей области "уролог-онколог", человек, который занимается онкологическими заболеваниями репродуктивных органов мужчин.
ТАСС 01:00
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Lenta.ru вчера в 16:21
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Кино
Робот впервые снимется в главной роли в фильме
Впервые в мире кино робот с искусственным интеллектом по имени Эрика снимется в главной роли в новом научно-фантастическом боевике «b».
Вечерняя Москва 00:19
Политика
Глава Хакасии рассказал, кого он видит в кресле мэра Черногорска
13 сентября 2020 в Черногорске состоятся выборы главы города.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК вчера в 16:56
Общество
В Госдуме предложили отменить диагностические карты на автомобили
Москва, 25 июня 2020, 15:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает продлить до января 2021 года возможность оформить ОСАГО без диагностической карты на автомобиль, а также сделать получение такой карты добровольным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
REGNUM вчера в 08:23
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 13:44
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Политика
Ветеран ВОВ отреагировал на слова Путина о Победе
В телетрансляцию с парада попала реакция одного из ветеранов, когда тот отреагировал на речь президента.
ИнфоСМИ 24 июня в 12:59