Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Авто Автомобили с ДВС в России предлагают запретить Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году. 41

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Происшествия В Башкирии начальника отдела МВД поймали на крупных взятках Суд признал 47-летнего начальника отдела МВД по Ишимбайскому району виновным в получении взятки в крупном размере — общая сумма составила 173 тысячи рублей. 2

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 497

Шоу-бизнес Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. 23

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 23

Общество Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый» Компания Unilever решила больше не использовать на этикетках своих товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. 9

Политика Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. 4

Футбол Лэмпард ответил Стерлингу на слова об отсутствии темнокожих тренеров в АПЛ Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ.Рахим не до конца понимает данную ситуацию, поскольку рассуждает со стороны, а это довольно сложно.

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 60

Общество «Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей. 1