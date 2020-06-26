Экономика
Российская газетаКак новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году.
SpeedMe 00:20
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Происшествия
В Башкирии начальника отдела МВД поймали на крупных взятках
Суд признал 47-летнего начальника отдела МВД по Ишимбайскому району виновным в получении взятки в крупном размере — общая сумма составила 173 тысячи рублей.
Уфа1.ру 00:25
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News вчера в 11:31
Хоккей
Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
Компания Unilever решила больше не использовать на этикетках своих товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них.
РБК вчера в 22:34
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Компания Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 21:29
Политика
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети
HotGeo 24 июня в 06:48
Экономика
На пенсии будет направлен дополнительный триллион рублей из бюджета
В проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 год доходы пенсионного фонда планируются в 9.67 триллиона рублей.
Общественная служба новостей вчера в 05:01
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы вчера в 14:33
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Футбол
Лэмпард ответил Стерлингу на слова об отсутствии темнокожих тренеров в АПЛ
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ.Рахим не до конца понимает данную ситуацию, поскольку рассуждает со стороны, а это довольно сложно.
Soccer.ru вчера в 05:12
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Происшествия
В Саратове женщине оторвало руку при очистке шнековой установки
По предварительным данным, в цеху по производству мыла АО "Жировой комбинат" 55-летняя оператор производила очистку шнека, предназначенного для измельчения сырья, от остатков продукции.
Взгляд-инфо 00:16