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Российская газета

Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Сильнее всех, отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы. Для них они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, авиабилетов и услуг за рубежом. То есть на те цены, которые изначально выставлены в иностранной валюте.В источнике
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Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, рассказал, как динамика курсов валют влияет на жизнь россиян и дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца: - Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента.
Российская газета23:00

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Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

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Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит

Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
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Как писал N, на старте проекта (в июне прошлого года) предполагалось, что затраты составят около 2,6 млрд руб. В материалах арбитражного суда фигурирует новая сумма, превышающая 3,6 млрд руб. Ответчик — Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, заказчик работ.
Город N (Ростов)26 марта в 10:47