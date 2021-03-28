Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Сильнее всех, отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы. Для них они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, авиабилетов и услуг за рубежом. То есть на те цены, которые изначально выставлены в иностранной валюте.В источнике
Российская газета
Алтапресс
Регион online
РЕН ТВ
ФедералПресс
Народные новости
Pravda.Ru
Экономика сегодня
Pro Город Сыктывкар
RuNews24.ru
Lenta.ru
Политика Сегодня
iReactor
Профиль
Телеканал 360°
ФАН
NewInform
Первый Севастопольский
Life.ru
РИА Новости
АБН
ПРАЙМ
С чего всё началось

Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, рассказал, как динамика курсов валют влияет на жизнь россиян и дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца: - Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Аналитик Пичугин рассказал, как на россиянах отразится падение курса рубля

ФАН00:14

Финансист пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

РЕН ТВ03:28

Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

РИА Новости02:46

Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян

ПРАЙМ01:43

Эксперт оценил влияние курса рубля на жизнь россиян

Lenta.ru04:12

Финансист оценил влияние курса рубля на повседневную жизнь россиян

Экономика сегодня23:55

Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Российская газета23:00
Интересное

Российские фигуристки заработали 11 млн рублей за победу на чемпионате мира в Стокгольме

За победу в чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта текущего года в шведской столице Стокгольме, российская спортсменка Анна Щербакова получит 4 900 000 рублей.
Актуальные Новостивчера в 06:39
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Десять человек пострадали при взрыве в католической церкви в Индонезии

Не менее десяти человек получили ранения в воскресенье, 28 марта, в результате взрыва рядом с католической церковью в Индонезии в городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси).
Известия00:40