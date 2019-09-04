Футбол
LegalbetКак поднять денег на возрождении сборной Италии
Приход Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии был воспринят скептично местной прессой. Специалист оставлял впечатление человека, который в последние годы больше заботился о своей прическе и одежде, чем о результатах возглавляемых им команд.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Общество
Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Здоровье
Медики назвали явный признак скорого инфаркта
На конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета представила своё исследование, в котором рассказала о явном признаке скорого инфаркта.
Газета Кемерова 05:00
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Музыка
Фредди Меркьюри сегодня могло бы исполниться 73 года
В четверг, 5 сентября, свой 73-й день рождения мог бы отметить музыкант Фредди Меркьюри.
Актуальные Новости 01:41
Футбол
Клаудио Маркизио может перейти в «Монако»
В петербургский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента. В «Зените» Маркизио, по данным СМИ, получал 3 млн евро в год.
АБН 13:42
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Здоровье
Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди
Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,4%, лучше прогноза
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,4% с июльского уровня в 53,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
ПРАЙМ 10:05
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Авто
Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года
Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.
Discover24 07:09
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Финансы
Российские банки сворачивают депозитные программы в евро
На российском банковском рынке фактически не осталось вкладов в евро. У большинства кредитных организаций их доходность минимальна — 0,01%.
Век 03:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вел 31 летательный аппарат, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:32
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ 11:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем.
Чемпионат 17:29
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции «Новое время» в Киеве ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
BFM.ru 13:11
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40