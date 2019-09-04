Футбол

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Приход Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии был воспринят скептично местной прессой. Специалист оставлял впечатление человека, который в последние годы больше заботился о своей прическе и одежде, чем о результатах возглавляемых им команд.
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Как поднять денег на возрождении сборной Италии

Legalbet10:45

Как поднять денег на возрождении сборной Италии

Все про Спорт рувчера в 12:44
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