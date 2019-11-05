Общество

ТАССТАССКак похищали персональные данные клиентов российских банков

5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов. В настоящее время известно о незаконном распространении сведений о 15 клиентах.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Как похищали персональные данные клиентов российских банков

ТАСС08:28

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33

Персональные данные клиентов Альфа-банка утекли в Интернет

Эхо Москвы10:20

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Интерфакс02:05

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

RT на русском01:31

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Эксперт рассказал, чем опасна утечка персональных данных клиентов банков

РИА Новости06:04
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Футбол

Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена

Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ 12:32
Армия и оружие

Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.
Коммерсантъ 05:15
Музыка

Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети

Невские Новости 05:02
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania вчера в 06:35
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика

США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180

Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Происшествия

Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов

Ридус 02:11
Общество

Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.
Lenta.ru 12:28
Политика

Путин назначил Келина послом России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
ФАН 08:39
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец 03 ноября в 23:24
Происшествия

В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

RT на русском 12:08
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов

РБК 14:10
Общество

Севастополь и Симферополь признали неблагоприятными для жизни

Независимое телевидение Севастополя 03:02
Политика

Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

RT на русском 12:44
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2»

Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе.
Piter.tv вчера в 13:27
Общество

В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика

Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»

В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
Футбол

«Боруссия» и «Интер» огласили стартовые составы

Наставники миланского "Интера" и дортмундской "Боруссии" объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:11
Армия и оружие

США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Здоровье

Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
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