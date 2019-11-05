Общество

ТАССТАССКак похищали персональные данные клиентов российских банков

5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов. В настоящее время известно о незаконном распространении сведений о 15 клиентах.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.
РБКвчера в 23:00

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Как похищали персональные данные клиентов российских банков

ТАСС08:28

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

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Персональные данные клиентов Альфа-банка утекли в Интернет

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Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

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Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

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Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

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