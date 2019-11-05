Общество
Рифей-ПермьУ «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В «Альфа-банке» подтвердили факт утечки, но уточнили, что известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях. Подчеркивается, что средствам на их счетах ничто не угрожает. Банк начал внутреннее расследование для выявления причин утечки.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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