Общество
ТАССКак похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов. В настоящее время известно о незаконном распространении сведений о 15 клиентах.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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Honor 20 Pro оказался не лучшим смартфоном для селфи
Эксперты DxOMark опубликовали результаты тестирования фронтальной камеры смартфона Honor 20 Pro.
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Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
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Российская газета 07:35
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
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Происшествия
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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
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WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
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Рождаемость в Алтайском крае поставила очередной антирекорд
В этом году Алтайский край потерял 24 тысячи человек (умершие), тогда как родилось всего 16 тысяч. По Барнаулу пропорция примерно такая же.
ПолитСиб.Ру 03:25
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Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
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REGNUM 08:50
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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55-летний Киану смог всех удивить, представив общественности свою девушку на благотворительном вечере.
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Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
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Российская газета 02:57
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Volkswagen начал серийное производство ID.3 в Цвиккау
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Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
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Фигурное катание
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Политика
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Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.
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Политика
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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06