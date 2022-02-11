Будьте в Плюсе

Как повлияет на автокредиты повышение ключевой ставки ЦБ до 9,5%

На этом фоне ожидается подорожание практически всех видов займов: от ипотечных до потребительских.
AutoNews
Новый уровень ставок вернет деньги россиян на счета и депозиты, считают банкиры.
Frank Media
ВВП России, по прогнозу ЦБ, в этом году вырастет на 2–3%.
Frank Media
Повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок по кредитам и депозитам.
Frank Media

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Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки до 9,5%
Дни.рувчера в 00:07
Чем обернётся для россиян повышение ЦБ ключевой ставки до 9,5%
Вятка-На-Сети11 февраля в 09:24
Как повлияет на автокредиты повышение ключевой ставки ЦБ до 9,5%
AutoNews11 февраля в 08:42
Ставка 9,5%: что будет с вкладами, ипотекой и рублем
Frank Media11 февраля в 11:15

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Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний.
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По сообщению Министерства обороны России, в районе курильского острова Уруп российскими средствами гидролокации в российских территориальных водах была обнаружена американская атомная подводная лодка класса «Вирджиния».
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