Религия

Российская газетаРоссийская газетаКак правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
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Рождественский сочельник встречают православные верующие

News.ru18:03

Что нужно, можно и нельзя делать в Сочельник, 6 января

SM News17:41

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

Российская газета16:20

Православные готовятся к Рождественскому сочельнику

Фома09:00

Что категорически нельзя делать в Сочельник 6 января

Московский Комсомолец04:25

Мохнатые руки и странные силуэты. Как общаться с нечистой силой в Сочельник

Телеканал 360°03:03

Светлая одежда, 12 блюд и чеснок по углам – что можно и нельзя делать в Сочельник

UssurMedia.ruвчера в 07:00
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Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском 19:50
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru 03 января в 20:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru 10:00
Футбол

Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма

В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Евро-футбол.ру 09:11
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

РИА Новости вчера в 16:47
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Политика

Трамп отказался выводить войска из Ирака

Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказывается выводить войска из Ирака вопреки решению местного парламента.
РЕН ТВ 19:33
Футбол

«Порту» на выезде обыграл «Спортинг»

В игре 15-го тура чемпионата Португалии лиссабонский Спортинг на своем поле проиграл Порту со счетом 1:2.
Советский спорт 15:02
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
ТАСС 03 января в 03:33
Наука

Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя

По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
XXII век вчера в 06:29
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия 16:59
Шоу-бизнес

Елена Степаненко отказалась работать у Петросяна

РЕН ТВ 14:32
Кино

Псковские зрители оценили фильм «Вторжение» Фёдора Бондарчука

ГТРК Псков 13:14
Армия и оружие

В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах

Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны.
Pravda.Ru 05:23
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Чемпионат 10:27
Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января 2020 года

Если вы ударитесь в работу и придумаете новые проекты, то не только сможете воплотить все идеи в жизнь, но и обрести очень полезные связи.
Красный Север (ЯНАО) 03 января в 10:56
Общество

Выявлены АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Lenta.ru 03 января в 10:15
Футбол

«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года, сообщает AS.
Чемпионат 06:39
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Хоккей

Роман Ротенберг: «Молодежная сборная влюбила в себя всю страну»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.
Спорт-Экспресс 18:15
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Футбол

В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича

Статуя Ибрагимовича уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.
Бомбардир.ру 02:10
Происшествия

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
REGNUM 12:55
Общество

В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн

В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.
RuNews24.ru 10:56
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Хоккей

Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрывает

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:37
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