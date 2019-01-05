Религия
Российская газетаКак правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
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Хоккей
Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Хоккей
Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Происшествия
Пять человек погибли при ДТП в США
Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате ДТП в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Армия и оружие
Трамп грозит Ирану новейшим оружием
В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Здоровье
Подсчитано, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона
Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Хоккей
«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
Происшествия
В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже
В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Общество
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
В сенате США заявили о готовности изменить процедуру импичмента
Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Культура
Лолита рассказала, как однажды заснула и сорвала новогоднее шоу
Экономика
Футурологи предсказали экономический рост Китая еще 20 лет назад
Еще в 1997 году футурологи Питер Шварц и Питер Лейден в своей статье под названием «Долгий Бум» утверждали, что КНР всех опередит, при том что в тот момент Китай располагался лишь на шестом месте, а уровень его ВВП был ниже американского в 9 раз.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".