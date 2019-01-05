В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Хоккей Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».

Происшествия Пять человек погибли при ДТП в США Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате ДТП в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Армия и оружие Трамп грозит Ирану новейшим оружием В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Политика Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Происшествия В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.

Политика В сенате США заявили о готовности изменить процедуру импичмента Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.

Экономика Футурологи предсказали экономический рост Китая еще 20 лет назад Еще в 1997 году футурологи Питер Шварц и Питер Лейден в своей статье под названием «Долгий Бум» утверждали, что КНР всех опередит, при том что в тот момент Китай располагался лишь на шестом месте, а уровень его ВВП был ниже американского в 9 раз.