Религия

Российская газетаРоссийская газетаКак правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
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Рождественский сочельник наступил у православных христиан

Фомавчера в 22:00

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

Российская газетавчера в 16:20

Православные христиане встречают Рождественский сочельник

Life.ruвчера в 18:43

Рождественский сочельник встречают православные верующие

News.ruвчера в 18:03

Православные готовятся к Рождественскому сочельнику

ТК Звездавчера в 21:30

Сочельник-2020: что запрещено делать и что должно быть на столе в этот праздник

АМИТЕЛвчера в 19:02

День 6 января в истории

Парламентская газетавчера в 17:00
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Хоккей

Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России

Газета.Ru вчера в 14:57
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Хоккей

Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Вечерняя Москва вчера в 21:32
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна вчера в 12:40
Происшествия

Пять человек погибли при ДТП в США

Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате ДТП в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.
RT на русском вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК 04 января в 12:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском вчера в 12:34
Армия и оружие

Трамп грозит Ирану новейшим оружием

В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Live24 вчера в 05:21
Здоровье

Подсчитано, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь

MedikForum.ru 04 января в 14:18
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Политика

Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона

Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.
Экономика сегодня 00:20
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Авто

Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети

Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
ГЛАС.RU вчера в 05:31
Хоккей

«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Спорт-Экспресс вчера в 21:01
Энергетика

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
РБК вчера в 20:46
Происшествия

В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Вести.Ru вчера в 09:40
Общество

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 15:14
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
Политика

В сенате США заявили о готовности изменить процедуру импичмента

Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.
REGNUM вчера в 18:21
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК 04 января в 21:05
Культура

Лолита рассказала, как однажды заснула и сорвала новогоднее шоу

Народные новости вчера в 17:50
Экономика

Футурологи предсказали экономический рост Китая еще 20 лет назад

Еще в 1997 году футурологи Питер Шварц и Питер Лейден в своей статье под названием «Долгий Бум» утверждали, что КНР всех опередит, при том что в тот момент Китай располагался лишь на шестом месте, а уровень его ВВП был ниже американского в 9 раз.
НТВ 03 января в 14:31
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
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