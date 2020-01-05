Религия

Дни24Дни24Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в Сочельник

В ночь с 6 на 7 января все отмечают Рождественский сочельник, соблюдая традиции, чтобы весь год семью поддерживали Высшие силы. Эксперты рассказали, что запрещено людям делать в этот вечер. Многие люди верят в особую силу Сочельника, который предшествует Рождеству.
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Что категорически нельзя делать в Сочельник 6 января

Московский Комсомолецвчера в 04:25

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

Российская газетавчера в 16:20

Что категорически нельзя делать в Рождественский сочельник, чтобы не навлечь несчастья

Most.tvвчера в 06:14

Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в Сочельник

Дни24вчера в 08:39

Сочельник-2020: что запрещено делать и что должно быть на столе в этот праздник

АМИТЕЛвчера в 19:02
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Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Газета.Ru 04 января в 16:45
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке

Япония считает, что для снятия напряженности на Ближнем Востоке все вовлеченные стороны должны приложить дипломатические усилия.
ТАСС 01:02
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
Хоккей

Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
RT на русском вчера в 16:20
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
REGNUM вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 04 января в 11:54
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 04 января в 12:29
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Гаджеты

Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года

Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Astera 04 января в 11:26
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия вчера в 16:59
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Хоккей

«Вашингтон» отмечает десятилетие капитанства Овечкина

ГЛАС.RU вчера в 19:24
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Технологии

Компания Samsung создала первых «искусственных людей»

Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Дни24 вчера в 23:00
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости вчера в 01:18
Политика

Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Lenta.ru 04 января в 16:31
Гаджеты

CES 2020: NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с новой технологией G-Sync 360 Гц

Технология NVIDIA G-Sync была представлена в 2013 году и прежде всего призвана устранять разрывы, синхронизируя частоту обновления дисплея с выводом кадров видеокартой.
3DNews 01:30
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
РИА Новости вчера в 05:05
Гаджеты

CES 2020: Acer ConceptD 700 — элегантная рабочая станция для создателей контента

3DNews 01:17
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
РИА Новости 01:29
Здоровье

В БСМП Петрозаводска не хватает реаниматологов

Министр здравоохранения Михаил Охлопков рекомендовал главным врачам Республиканского перинатального центра и Республиканской инфекционной больницы командировать реаниматологов в БСМП Петрозаводска, где сейчас переполнено травматологическое отделение.
АиФ Карелия вчера в 16:10
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Sport24.ru вчера в 13:37
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Политика

Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
РИА Новости вчера в 07:01
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 17:52
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
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