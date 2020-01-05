В ночь с 6 на 7 января все отмечают Рождественский сочельник, соблюдая традиции, чтобы весь год семью поддерживали Высшие силы. Эксперты рассказали, что запрещено людям делать в этот вечер. Многие люди верят в особую силу Сочельника, который предшествует Рождеству.

Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в Сочельник

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