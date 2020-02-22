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Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

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Общество Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.