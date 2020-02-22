Религия

Российская газетаРоссийская газетаКак правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы

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Расписание служб в церкви Кукмора

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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

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Вселенская родительская суббота: как помянуть близких и что нельзя делать в этот день

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Что ни в коем случае нельзя делать в родительскую субботу 22 февраля

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