Религия
Российская газетаКак правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы
Сайт города Армавира19 февраля в 06:33
В родительскую субботу во всех храмах Закамского благочиния пройдут богослужения
Челнинские известия19 февраля в 07:10
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