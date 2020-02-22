Религия
Российская газетаКак правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы
Сайт города Армавира19 февраля в 06:33
В родительскую субботу во всех храмах Закамского благочиния пройдут богослужения
Челнинские известия19 февраля в 07:10
Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника
Московский Комсомолец04:16
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Комсомольская правда03:43
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Комментарии
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным
Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным Артистка призналась, что ей было тяжело читать лживые публикации СМИ.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Шоу-бизнес
Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться
Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Шоу-бизнес
Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса
«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Политика
Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Общество
В Испании задержали россиянку по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова
Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии вышло из мирных переговоров в Женеве
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) Фаиза Сараджа приостановило переговоры о прекращении огня в стране, организованные ООН в Женеве, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление президентского совета правительства.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta, оснащенной 1,8-литровым агрегатом с 16 клапанами мощностью 117 л.с. Для переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Авто
Экспортные «Жигули» стали более редкими, чем Pagani Zonda
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Футбол
Б. Фернандеш: знаю, что Роналду дал «Манчестер Юнайтед» хорошую характеристику на меня
Знаю, что его спрашивали обо мне, он дал мне хорошую характеристику.
Политика
Власти США ужесточат экспортный режим в отношении России
Вашингтон решил ужесточить экспортный режим в отношении России и Йемена, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США.
Здоровье
Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.