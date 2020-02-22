Религия

Российская газетаРоссийская газетаКак правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы

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В родительскую субботу во всех храмах Закамского благочиния пройдут богослужения

Челнинские известия19 февраля в 07:10

Расписание служб в церкви Кукмора

Трудовая слава (Хезмәт даны)19 февраля в 07:20

Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника

Московский Комсомолец04:16

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газетавчера в 16:34

Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу

Комсомольская правда03:43

Православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу

Псковская Лента Новостей00:57
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США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
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Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным Артистка призналась, что ей было тяжело читать лживые публикации СМИ.
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При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
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NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
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Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии

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Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться

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«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»

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Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса

«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
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Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
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Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

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Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

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В Испании задержали россиянку по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
РИА Новости вчера в 08:50
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

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РИА Новости 20 февраля в 04:42
Общество

В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова

Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Коммерсантъ 04:20
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии вышло из мирных переговоров в Женеве

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) Фаиза Сараджа приостановило переговоры о прекращении огня в стране, организованные ООН в Женеве, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление президентского совета правительства.
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В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

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LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta, оснащенной 1,8-литровым агрегатом с 16 клапанами мощностью 117 л.с. Для переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.
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Экспортные «Жигули» стали более редкими, чем Pagani Zonda

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СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
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Б. Фернандеш: знаю, что Роналду дал «Манчестер Юнайтед» хорошую характеристику на меня

Знаю, что его спрашивали обо мне, он дал мне хорошую характеристику.
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Власти США ужесточат экспортный режим в отношении России

Вашингтон решил ужесточить экспортный режим в отношении России и Йемена, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США.
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Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

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К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
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Родительская суббота
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