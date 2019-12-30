Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

Общество Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.

Общество Умер главный конструктор Ту-160 «Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник. Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.

Происшествия Обвиняемого в подготовке терактов в Петербурге арестовали При помощи американских партнёров сотрудникам ФСБ удалось задержать двух мужчин, которые планировали устроить в Санкт-Петербурге теракт во время новогодних праздников.

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.

Армия и оружие Гиперзвуковое оружие появилось на российской арене Новое оружие может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука и быстро маневрировать, чтобы уклоняться от любых систем противоракетной защиты США, как сообщает Associated Press.

Кино Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

Экономика Инфляция в России в 2019 году составила 3% Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.