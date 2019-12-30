Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

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URA.Ruвчера в 11:26

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Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ruвчера в 10:13
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Обвиняемого в подготовке терактов в Петербурге арестовали

При помощи американских партнёров сотрудникам ФСБ удалось задержать двух мужчин, которые планировали устроить в Санкт-Петербурге теракт во время новогодних праздников.
Online47.ru вчера в 11:11
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Сборная РФ поборется с Германией за выход в плей-офф МЧМ по хоккею

Матч Россия — Германия пройдет в Остраве и начнется в 17:00 по московскому времени.
РЕН ТВ вчера в 22:00
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Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

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В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
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Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие появилось на российской арене

Новое оружие может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука и быстро маневрировать, чтобы уклоняться от любых систем противоракетной защиты США, как сообщает Associated Press.
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Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
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В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 09:39
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
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Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
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Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
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Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

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Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 22:27
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