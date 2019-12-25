Экономика
СеверИнформВ январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей. То есть, в среднем пенсии вырастут на 830 рублей, рассказали в вологодском отделении Пенсионного фонда.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Показать все источники
Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр
КП - Молдова25 декабря в 09:16
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников
Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Происшествия
На Урале сотрудник Росгвардии из-за ссоры с женой угрожал взорвать дом
Мужчина взял в руки предмет, похожий на гранату, и грозился его взорвать, рассказал источник Znak.com.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену - в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж Палыч
Технологии
Mir Pay может стать обязательным для гаджетов
Сегодня, 27 декабря 2019 года, стало известно, что Mir Pay может стать обязательным для гаджетов, продаваемых в России.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Хоккей
Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади.
Общество