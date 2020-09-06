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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Акция оппозиции завершилась в Минске задержаниями

Массовая воскресная акция противников действующей власти завершилась в Минске. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в столице Белоруссии, протестующие разошлись, милицейская спецтехника начала уезжать с улиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минске завершилась массовая акция протеста

Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:34
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RT на русском

Как прошла акция протеста в Минске

RT на русскомвчера в 14:58
Аргументы и Факты

В Минске завершилась массовая акция протеста

Аргументы и Фактывчера в 14:38
Московский Комсомолец

В Минске завершилась массовая акция протеста: сотни задержанных

Московский Комсомолецвчера в 13:59
Телеканал 360°

Акция оппозиции завершилась в Минске задержаниями

Телеканал 360°вчера в 14:39
ИА Красная Весна

В Минске сторонники оппозиции завершили акцию протеста

ИА Красная Веснавчера в 13:52
REGNUM

В Минске завершилась акция протеста оппозиции

REGNUMвчера в 13:49
РИА Новости

В Минске завершилась массовая акция протеста

РИА Новостивчера в 13:34
КП - Беларусь

За протестами Наталья Эйсмонт наблюдала лично, но в компании силовиков

КП - Беларусьвчера в 12:52

Френсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Режиссер Френсис Форд Коппола решил последовать примеру некоторых голливудских коллег и выпустить новую "режиссерскую" версию своего фильма "Крестный отец 3". Как утверждает издание Collider со ссылкой на информацию студии Paramount Pictures, картина будет полностью отреставрирована, частично перемонтирована и даже получит новое название.
Френсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
KinoNews.ruвчера в 15:06
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Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русскомвчера в 14:47

В Сети появился «трейлер» «Довода» Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.
Российская газета4 сентября в 11:31

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
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