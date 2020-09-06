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Массовая воскресная акция противников действующей власти завершилась в Минске. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в столице Белоруссии, протестующие разошлись, милицейская спецтехника начала уезжать с улиц.