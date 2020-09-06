Акция оппозиции завершилась в Минске задержаниями
Массовая воскресная акция противников действующей власти завершилась в Минске. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в столице Белоруссии, протестующие разошлись, милицейская спецтехника начала уезжать с улиц.В источнике
С чего всё началось
В Минске завершилась массовая акция протеста
Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:34
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