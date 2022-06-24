Будьте в Плюсе

«Как раньше уже не будет»: к чему готовится строительный рынок в России

После "пандемического" скачка и роста цен в начале года в мае, по данным "Авито", строительные материалы и товары для ремонта в России подешевели.
РИА Новости
"После закрытия внешних рынков и приостановки экспорта в апреле — мае стоимость некоторых позиций уменьшилась — например, арматуры. Бетон, блоки и кирпич прибавили в цене, но не так, как в прошлом году", — говорит Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group.
РИА Новости
Однако отрасль сильно зависит от зарубежного оборудования.
РИА Новости
На 100 процентов — производство кирпича, плитки и керамогранита, сантехнической керамики, саморезов, герметиков и газобетона.
SIA.ru

Подробнее о событии

«Как раньше уже не будет». Строительный рынок РФ переживает нововведения
Рязань.Лайф03:38
К чему готовится строительный рынок в России
Live2402:58
«Как раньше уже не будет»: к чему готовится строительный рынок в России
РИА Новости01:00
Показать все источники

Интересное

Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, семеро пропали

В Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море.
Lenta.ru03:21

Минобороны заявило, что Ил-76 в Рязани потерпел крушение из-за неисправности двигателя

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя.
Lenta.ru01:51

Глава МИД Лавров высказал мнение, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

ЕС и НАТО собирают полноценную коалицию для войны с Россией, практически также, как это делал Третий рейх.
Lenta.ru06:06

Минфин ФРГ планирует национализировать пролегающую по стране часть «Северного потока-2»

Министерство финансов Германии собралось национализировать проложенную по территории страны часть газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru05:24

ТАСС: Более 800 украинских солдат сдались в плен под Лисичанском

По меньшей мере 800 солдат украинских вооруженных сил сдались в плен под Лисичанском.
Российская газета05:55

Песков не знает, сможет ли Путин найти время, чтобы навестить отшельницу Лыкову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, сможет ли глава государства Владимир Путин навестить таежную отшельницу Агафью Лыкову, которая пригласила его в гости.
ТАСС05:48

Глава МИД Украины Кулеба допустил обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.
РИА Новости04:05

При взрыве машины в Херсоне погиб директор управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко

В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.
РИА Новости03:05

NYP: Джо Байден случайно показал публике подробную шпаргалку своих действий на мероприятии

Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).
Lenta.ru02:57

МВД: в России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

В России может быть введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru06:04