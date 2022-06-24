"После закрытия внешних рынков и приостановки экспорта в апреле — мае стоимость некоторых позиций уменьшилась — например, арматуры. Бетон, блоки и кирпич прибавили в цене, но не так, как в прошлом году", — говорит Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group.