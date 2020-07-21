с чего всё началось

Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) при сопоставлении регионов России относительно друг друга опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом.

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Хоккей Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом Тестирование среди хоккеистов ЦСКА 21 июля показало наличие коронавируса у семи игроков, сообщается на сайте клуба. 13

Политика Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. 1,1K

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». 246

Происшествия В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей. 9

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Происшествия Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.

Происшествия По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.

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