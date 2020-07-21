Экономика

РБКРБККак рассчитывался рейтинг регионов РБК

Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) при сопоставлении регионов России относительно друг друга опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания
.
Рабочий путь (г. Смоленск)04:38

Подробнее о событии

Смоленская область на 15-ом месте в России по доступности жилья

Смоленская газета06:01

Тамбовская область вошла в топ-30 рейтинга лучших регионов для жизни

Онлайн Тамбов.ру13:37

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

ОрёлТаймс11:00

Якутию включили в ТОП-30 лучших для жизни регионов

SakhaNews14:11

Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни

ГТРК Смоленск05:10

Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни

Рабочий путь (г. Смоленск)04:38

Как рассчитывался рейтинг регионов РБК

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 16:19
1,6K
Политика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Наука

Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья

Чита.Ру вчера в 20:31
1
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Тестирование среди хоккеистов ЦСКА 21 июля показало наличие коронавируса у семи игроков, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 12:25
13
Политика

Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
1,1K
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
246
Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
9
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
80
Происшествия

Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса

На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Здоровье

Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
60
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Происшествия

По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Здоровье

Елена Сорокина: скорее всего, нам и дальше придется жить с «ковидом»

Глава краевого Минздрава Елена Сорокина не исключает, что вторая волна COVID-19 может захлестнуть Камчатку.
Кам 24 21:32
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
54
Политика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
329
Армия и оружие

Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии

Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Финансы

Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
94
Политика

Посол в Британии оценил способность Шотландии быть независимой страной

Россия не заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, заявил российский посол Андрей Келин.
Взгляд.ру 21:50
1
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,9K
Здоровье

В Амурской области умерла врач, заражённая коронавирусом

REGNUM 19:25
1
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
660
Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

OnePlus Nord будет представлен в двух вариантах: 8/128 ГБ стоимостью 399 евро и 12/256 ГБ стоимостью 499 евро.
Деловое.ТВ 12:03
6
Армия и оружие

Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины

Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
1
Космос

Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

ToDay News Ufa вчера в 11:12
5
Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Футбол

Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли

Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению.
Чемпионат 22:14
Футбол

Роналду отличился в матче против «Лацио»

The Moscow Post 02:27
Авто

Компания Ford представила новый прототип Mustang Mach-E 1400

Состоялась официальная презентация новой модели Ford Mustang Mach-E 1400.
Anonsens 20:26
2
Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru вчера в 09:45
98
Как работают Яндекс.Новости?
Главное