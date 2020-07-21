Экономика
РБККак рассчитывался рейтинг регионов РБК
Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) при сопоставлении регионов России относительно друг друга опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)04:38
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)04:38
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Политика
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом
Тестирование среди хоккеистов ЦСКА 21 июля показало наличие коронавируса у семи игроков, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 12:25
Политика
Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Здоровье
Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Здоровье
Елена Сорокина: скорее всего, нам и дальше придется жить с «ковидом»
Глава краевого Минздрава Елена Сорокина не исключает, что вторая волна COVID-19 может захлестнуть Камчатку.
Кам 24 21:32
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие
Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии
Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Политика
Посол в Британии оценил способность Шотландии быть независимой страной
Россия не заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, заявил российский посол Андрей Келин.
Взгляд.ру 21:50
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
OnePlus Nord будет представлен в двух вариантах: 8/128 ГБ стоимостью 399 евро и 12/256 ГБ стоимостью 499 евро.
Деловое.ТВ 12:03
Армия и оружие
Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Футбол
Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли
Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению.
Чемпионат 22:14
Футбол
Роналду отличился в матче против «Лацио»
The Moscow Post 02:27
Авто
Компания Ford представила новый прототип Mustang Mach-E 1400
Состоялась официальная презентация новой модели Ford Mustang Mach-E 1400.
Anonsens 20:26
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru вчера в 09:45