Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам
Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.В источнике
С чего всё началось
Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам
В ближайшие месяцы крупные банки могут начать предлагать ставки, близкие к 5%, а малые и средние - выше 6%, считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.
Российская газетавчера в 19:00
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