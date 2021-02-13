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Российская газета
Российская газета

Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.В источнике
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Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

В ближайшие месяцы крупные банки могут начать предлагать ставки, близкие к 5%, а малые и средние - выше 6%, считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.
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