Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.

С чего всё началось Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам В ближайшие месяцы крупные банки могут начать предлагать ставки, близкие к 5%, а малые и средние - выше 6%, считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Российская газета вчера в 19:00