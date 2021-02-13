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Российская газета
Российская газета

Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

В ближайшие месяцы крупные банки могут начать предлагать ставки, близкие к 5%, а малые и средние - выше 6%, считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.В источнике
Российская газета
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Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.
Российская газетавчера в 19:00
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Экономисты предрекли рост ставок по банковским вкладам

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Российские банкиры предупредили о возможном росте ставок по вкладам

ФАНвчера в 08:23

Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

Российская газетавчера в 19:00

Россиянам предрекли рост ставок по банковским вкладам

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Радио Комсомольская правдавчера в 03:13

Жителям России предрекли рост ставок по банковским вкладам

ГЛАС.RUвчера в 07:48

Назван конкретный срок: когда вырастут ставки по вкладам в банках России

Deita.ru11 февраля в 02:15
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Стартовал показ многосерийного фильма «За первого встречного» с этой актрисой и Андреем БУРКОВСКИМ в главных ролях, сообщает 1tv.ru.По сюжету задорная молодушка Саша Савельева, благодаря усилиям папы-бизнесмена, стала завидной невестой с богатым приданым.
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РИАМОвчера в 10:19

Украинских атомщиков отправляют собирать клубнику в Польшу

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Взгляд.рувчера в 11:55