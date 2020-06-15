Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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ЦБ готов снизить ключевую ставку. Ипотека станет «легче»

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Значимое снижение ставки поддержит экономический рост

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Аналитики «Нордеа банка» прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 базисных пунктов

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Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известия09:27

У мягкости есть предел

Российская газета11:46

Текущая динамика инфляции позволяет Банку России снизить ставку до 4,5%

ПРАЙМ04:49

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профильвчера в 17:01
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Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

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Общество

Россиян отправят в туры взамен отмененных не позднее конца 2021 года

Если турист откажется от равнозначного туристского продукта, туроператор должен вернуть уплаченные деньги также до 31 декабря 2021 года.
Российская газета 13:16
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Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП

Мойка78 20:05
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Общество

Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября

Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
RT на русском 08:45
Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Газета.Ru 18:02
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Политика

Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Шоу-бизнес

Шукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым

Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
VSE42.RU 06:27
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Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

РИА Новости 16:22
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Общество

Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу

Администрация президента США планирует прекратить выплаты безработным, введенные как мера поддержки во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции, после июля.
Ведомости вчера в 21:35
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Общество

Историк Соколов отказался от адвокатов

Телеканал Санкт-Петербург 06:13
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Общество

Германия может спасти «Северный поток-2»

Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
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Космос

Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент

Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ 11:32
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»

Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
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Общество

Парк у Дворца молодежи полностью перекрыли забором

Екатеринбург Онлайн 01:46
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
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Космос

Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур

РИА Новости 07:48
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
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Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
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Здоровье

67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
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Здоровье

Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях

Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.
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Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
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Футбол

Объявлены претенденты на награду Golden Boy

Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
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