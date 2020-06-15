Финансы
Российская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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Происшествия
Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова после ДТП
РЕН ТВ вчера в 18:42
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Здоровье
Названы продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Испанские медики рассказали о пище, которая помогает укрепить иммунную систему организма и предотвратить серьезные последствия атаки вирусов на легкие.
Medical Note вчера в 23:24
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
РБК вчера в 20:03
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com вчера в 03:33
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Футбол
Лионель Месси оформил новый индивидуальный рекорд в Ла Лиге
РИА Новости 14 июня в 00:51
Космос
Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса
Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру вчера в 14:47
Шоу-бизнес
«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина
Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН вчера в 12:33
Политика
Зюганов ответил Путину по поводу Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Исхудавший Николай Расторгуев взволновал поклонников
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Аргументы недели вчера в 06:50
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
RuNews24.ru 01:01
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Общество
Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер
Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
Футбол
Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Хоккей
Заявки на участие в чемпионате КХЛ подали все клубы
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что все 23 клуба КХЛ подали гарантийные финансовые документы для участия в новом чемпионате.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 09:47
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия вчера в 04:40