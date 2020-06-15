Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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У мягкости есть предел

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Общество

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Вучич подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве

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В «Домодедово» «заминировали» все самолеты

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
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Польша открыла границу для отдельных категорий россиян

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