Финансы
Российская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Происшествия
В петербургской больнице родственники умерших передрались с охраной
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», около полудня на проходной в канцелярию произошел конфликт между родственниками умерших пациентов и охраной.
Московский Комсомолец 08:59
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Гаджеты
Платы на AMD B550 уже доступны для предзаказа: дешевле X570, но дороже B450
Компания AMD во время анонса системной логики B550 заявляла, что производители материнских плат предложат более 60 моделей на новом чипсете.
3DNews 10:10
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Экономика
Убыток ПАО «Газпром» по РСБУ достиг в I квартале 306 миллиардов рублей
Убыток головной компании "Газпрома" — ПАО "Газпром" — достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 10:21
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ 12:13
Здоровье
Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях
Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.
Москва 24 06:20
Армия и оружие
В МВД Украины признались в причастности к убийству офицера ЛНР
«4 февраля 2017 г. в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник Олег Анащенко, начальник управления так называемой „народной милиции ЛНР“», — написал Артем Шевченко.
ИА Красная Весна 09:49
Политика
Вучич подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве
Вучич подтвердил Путину свое участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:46
Политика
Украина готовит армию для противостояния России
Утро.ru 12:16
Кино
Бен Уишоу сыграет врача в новом фильме по книге «Будет больно»
Актуальные Новости 07:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Общество
Польша открыла границу для отдельных категорий россиян
По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
News.ru 10:20
Общество
В Челябинске отменили парад Победы
Напомним, что парад был перенесен по всей России с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 03:54
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В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Арсенал», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Спорт-Экспресс 10:59
Энергетика
WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд
Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд.
Газета.Ru 12:01