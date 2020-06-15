Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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