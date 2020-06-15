Финансы
Российская газетаКак решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
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Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
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Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Общество
Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени
В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Наталия Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
Политика
Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 10:03
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Футбол
Неизвестные угрожали арбитрам матча между БАТЭ и «Шахтером»
После матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и солигорским "Шахтером" арбитры встречи получили угрозы от неизвестных лиц, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
РИА Новости 09:16
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Энергетика
Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ
Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.
Lenta.ru 07:22
Общество
В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию
Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел временную администрацию в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Гапромбанку), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Forbes 04:34
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
РИА Новости 09:19
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
Выпускникам школ Оренбурга начали выдавать аттестаты
Первоначально в региональном Минобре сообщали, что аттестаты выпускникам оренбургских школ выдадут до 15 июня, но произошла небольшая заминка, только сегодня пришли необходимые документы из Минобра региона, который, в свою очередь, ожидал приказа об особенностях проведения итоговой аттестации в этом году от Минпросвещения РФ.
Orenday.ru 08:43