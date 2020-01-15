Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

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Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

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Рубль упал

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ПРАЙМ15 января в 21:25

Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

РБК15 января в 09:02
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