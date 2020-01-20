Общество
Российская газетаКак россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Постановление вступит в силу 1 января 2021 года. Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
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с чего всё началось
Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.Коммерсантъвчера в 18:20
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России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Экономика
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Транспорт
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
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Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта за просрочку
Сергей Дворцевой, режиссер фильма «Айка», получил штраф от Министерства культуры России на 7,5 миллиона рублей.
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В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой
Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
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Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
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Общество
Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.
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Открывший стрельбу в суде житель Новокузнецка объявил голодовку
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