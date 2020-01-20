Общество

Российская газетаРоссийская газетаКак россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Постановление вступит в силу 1 января 2021 года. Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
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с чего всё началось

Красивые номера уходят с молотка

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 18:20

Подробнее о событии

Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров

Коммерсантъ03:54

Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров

Lenta.ru00:37

Россияне смогут легально покупать так называемые «красивые» номера

Эхо Москвы03:30

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РИА Новости02:14

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Комсомольская правда03:30

«Красивые» номера для авто можно будет выкупить через Госуслуги

Телеканал 360°вчера в 22:04

В правительстве определились, кто и как будет продавать «красивые автономера»

URA.Ruвчера в 19:34
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Политика

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Lenta.ru вчера в 21:12
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Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Вести.Ru 03:29
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

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"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
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Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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В Тверской области «Сапсан» насмерть сбил женщину

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Открывший стрельбу в суде житель Новокузнецка объявил голодовку

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