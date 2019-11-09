Ростовчане повторили клубный рекорд, набрав по итогам первой половины чемпионата 30 очков. Нынешний "Ростов" идет по графику сезона 2015 - 2016, тогда, кстати, и побед было после первого круга столько же – девять.

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Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

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Шоу-бизнес Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.

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