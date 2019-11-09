РПЛ

Спорт уик-эндСпорт уик-эндКак ростовчане «волков» целыми домой отпустили

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Ростовчане повторили клубный рекорд, набрав по итогам первой половины чемпионата 30 очков. Нынешний "Ростов" идет по графику сезона 2015 - 2016, тогда, кстати, и побед было после первого круга столько же – девять.
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