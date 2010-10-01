Общество

Бийский рабочийБийский рабочийКак с 1 июля изменятся тарифы на коммуналку в Бийске

Исключение – местный МУП «Водоканал», который пока сохранит тарифы на уровне первого полугодия, хотя подорожание их услуг в прежние годы также приходилось на июль. «БР» подготовил инфографику с тарифами основных поставщиков услуг Бийска до и после 1 июля 2020 года.
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Тарифы пошли вверх. Пандемия не остановит рост цен на коммуналку

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Как с 1 июля изменятся тарифы на коммуналку в Бийске

Бийский рабочийвчера в 03:59
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Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
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Газета.Ru вчера в 06:34
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Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
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