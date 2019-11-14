Футбол

RT на русскомRT на русскомКак сборная России готовилась в Сочи к матчу с Бельгией

Россия — Бельгия
16 ноября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Национальная команда России провела сбор в Сочи в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. На тренировках, продолжавшихся четыре дня, присутствовали все футболисты.
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