Футбол
RT на русскомКак сборная России готовилась в Сочи к матчу с Бельгией
Национальная команда России провела сбор в Сочи в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. На тренировках, продолжавшихся четыре дня, присутствовали все футболисты.
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Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Наука
Пересадка кала пожилых мышей улучшила мозг молодых
Ранее некоторые ученые проводили эксперименты, задачей которых было проверить влияние на организм «старой» и «молодой» крови.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
Происшествия
Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста
Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
Кино
Вышел трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность крупного интернет-магазина наркотиков
Политика
ЕК ожидает от Великобритании кандидатуру на пост еврокомиссара
Европейская комиссия надеется, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы.
Политика
Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Авто
УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине
Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.