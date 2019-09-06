Футбол
Газета.RuКак сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова обыграла на выезде Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020. Это позволило подопечным Станислава Черчесова укрепить свое положение на втором месте в турнирной таблице группы I.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Происшествия
Найдено тело женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму
Женщина, пропавшая после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма, обнаружена без признаков жизни, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 06:53
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс вчера в 07:11
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Авто
Mercedes-Benz представил в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans представила на Международной выставке COMTRANS-2019 новый премиальный туристический микроавтобус Sprinter Tourist.
Автоновости дня 10:11
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Общество
Человек-паук окончательно покидает Marvel
Газета.Ru 18:05
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59
Космос
В Воронеже продают грунт с Луны
Некий мужчина по имени Олег продавал в Воронеже лунный грунт.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:15
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Происшествия
Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье
"В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.
Интерфакс 14:59
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
Экономика
Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49