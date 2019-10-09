Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся "карлика" — 6:0. Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно.

Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

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