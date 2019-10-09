Футбол

КоммерсантъКоммерсантъКак сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся "карлика" — 6:0. Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно.
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20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

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Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

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Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Происшествия

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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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