Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся "карлика" — 6:0. Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно.

Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Технологии Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.

Футбол Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.

Хоккей Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Экономика Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.