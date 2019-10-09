Футбол

КоммерсантъКоммерсантъКак сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся "карлика" — 6:0. Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно.
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Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

Коммерсантъ18:19

Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

Bookmaker-ratings.ru04:03

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

Soccer.ru06:17

«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова

Матч ТВ06:01

«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Sport24.ru12:30

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.рувчера в 17:46

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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Армия и оружие

Дональд Трамп пригрозил Турции за операцию в Сирии

Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
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В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE

Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 23:12
Общество

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
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Политика

Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

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Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
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Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.
Bankir.Ru 02:41
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море

Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Life.ru 11:04
Политика

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17
Гаджеты

«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ

Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
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Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
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Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 23:32
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В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
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Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA

В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
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Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
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На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
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Политика

США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров

Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.
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Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

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По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
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На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков

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Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
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Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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