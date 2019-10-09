Футбол
КоммерсантъКак сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры
Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся "карлика" — 6:0. Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно.
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Армия и оружие
Дональд Трамп пригрозил Турции за операцию в Сирии
Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
Авто
В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Технологии
Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений
По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море
Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Авто
Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA
В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Авто
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
Политика
США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров
Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
Футбол
Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Наука
История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск
Общество
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.