Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе

Премьер-новости за неделю09:35

Экологи объяснили формирование суммы штрафа «Норникелю» в 150 млрд рублей

Взгляд.ру06:56

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
467
Футбол

Каррера готов вернуться в «Спартак», пишут СМИ

РИА Новости 10:22
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
55
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 10:00
75
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
1,7K
Музыка

Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день

Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
14
Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру 12:09
25
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
857
Политика

Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
РИА Новости 13:50
14
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии из-за ее неординарности

Супруг Глюкозы Александр Чистяков сообщил, что их дочь выгнали из школы перед самым окончанием учебного года.
Актуальные Новости 13:07
6
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Известия 13:57
7
Политика

Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
1
Происшествия

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

РИА Новости 12:57
22
Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
253
Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
325
Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
5
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
375
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
591
Общество

Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник

Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
104
Общество

Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
33
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
183
Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
411
Энергетика

«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

Evo-rus.com 12:00
57
Путешествия

Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах

Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru вчера в 06:00
86
Футбол

Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»

RT на русском 04:21
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
364
Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия вчера в 09:48
41
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
13
Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
38
Энергетика

Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС.
ТАСС 13:01
104
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное