История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Как штрафовали бизнес за экологию

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,7K

Экономика Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива". 857

Политика Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства. 1

Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 5

Общество Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 104

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 411

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 364