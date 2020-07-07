Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе
Премьер-новости за неделю09:35
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Происшествия
Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда
Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20
Общество
Число личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года
Что еще известно:В 2019 году суды признали банкротами 69 тысяч россиян. Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза.
Snob.ru 05:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Общество
Правила продажи алкоголя около медучреждений в России могут смягчить
Минпромторг готовит законопроект, который позволит на региональном уровне принимать решения о продаже алкогольных напитков рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
ZAB.RU 05:00
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Футбол
Уткин увидел в отставке Цорна возвращение в «Спартак» Карреры
Журналист и блоггер Василий Уткин считает, что своим решением уволить генерального директора Томаса Цорна владелец «Спартака» Леонид Федун признал ошибку со меной курса клуба после отставки Массимо Карреры.
Евро-футбол.ру 09:11
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
КС Украины рассмотрит дело о конституционности языкового закона
Конституционный суд Украины 7 июля рассмотрит дело о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Украина.ру 02:25
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
Общество
На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом
Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Гаджеты
Огромный Honor X10 Max получил первое обновление
Компания Huawei выпустила первое обновление для дебютировавшего на прошлой неделе смартфона Honor X10 Max.
iXBT.com вчера в 12:36
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 09:07
Общество
Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы
Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
Общество
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря
Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Баскетбол
Собравшегося в Россию грузинского баскетболиста затравили на родине
Грузинские пользователи социальных сетей устроили травлю баскетболиста Торнике Шенгелии, который в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА.
Lenta.ru 09:40
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:12