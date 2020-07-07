Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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Эксперт прокомментировал размер штрафа для «Норникеля» за разлив топлива

Piter.tv10:43

Вредная экономия. Власти преподали урок «Норникелю» и всем остальным

ПРАЙМ09:10

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъвчера в 16:01
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Политика

Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям

Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США.
ТАСС 22:25
24
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
1
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
3
Происшествия

Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову

Российская газета вчера в 12:41
221
Общество

Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году

Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
ПРАЙМ 07:00
2
Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
1
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая

Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
3
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 04:41
588
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
1,9K
Экономика

Коронавирус вынудил миллионы людей по всему миру отказаться от мяса

Потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года.
Lenta.ru 22:29
Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
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Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Спорт

Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»

Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

МедиаПоток вчера в 07:43
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Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
9
Наука

В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения

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Здоровье

В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ

В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 14:10
9
Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ

«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

РИА Новости 15:40
Космос

Обнаружен редкий аномальный космический феномен

Lenta.ru 10:15
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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
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Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

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Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
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