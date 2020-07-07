История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Как штрафовали бизнес за экологию

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Политика Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США. 24

Общество Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 2

Экономика Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет. 1

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,9K

Экономика Коронавирус вынудил миллионы людей по всему миру отказаться от мяса Потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года.

Спорт Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение» Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.

Футбол «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ «Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.

Общество В России отмечается День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака. 2

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 369