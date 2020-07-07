Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям
Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США.
ТАСС 22:25
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
Происшествия
Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову
Российская газета вчера в 12:41
Общество
Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году
Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
ПРАЙМ 07:00
Экономика
Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России
С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета 04:41
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Экономика
Коронавирус вынудил миллионы людей по всему миру отказаться от мяса
Потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года.
Lenta.ru 22:29
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Спорт
Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»
Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
МедиаПоток вчера в 07:43
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Здоровье
В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ
В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 14:10
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Космос
Обнаружен редкий аномальный космический феномен
Lenta.ru 10:15
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
Live24 01:29
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18