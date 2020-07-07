Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Политика
«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова
Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего спецкора Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в сотрудничестве с одной из спецслужб стран НАТО.
РБК 08:05
Политика
Американка признала себя виновной в попытке передать России гостайны
Гражданка США Элизабет Ширли призналась в попытке передать спецслужбам России документы под грифом «совершенно секретно», сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 07:10
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Игры
Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Общество
Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль
Комсомольская правда 06:15
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Lenta.ru 08:24
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»
Как передает Deadline, 56-летний Питт, теперь - заслуженный лауреат актерского "Оскара" - напомним с удовольствием, сыграет в боевике Bullet Train.
Российская газета 03:36
Футбол
Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение Николича
Известный футбольный тренер Юрий Семин высказал своё мнение о решении «Локомотива» пригласить на его место Марко Николича.
ГЛАС.RU 08:47
Общество
Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник
Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
Политика
Грузия обогнала соседние государства в Индексе паспортов
Грузия заняла 47-е место в Индексе паспортов от консалтинговой компании Arton Capital.
Вестник Кавказа 08:32
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Футбол
«Боруссия» Д установила дедлайн на трансфер Джейдона Санчо
Ruhr Nachrichten сообщает, что руководство дортмундской "Боруссии" готово вести переговоры о продаже вингера Джейдона Санчо до 31 июля.
Soccer.ru 04:48
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46