Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Общество
МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Происшествия
Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали
Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков.
UfacityNews.ru 05:15
Единоборства
Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи
Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка
В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Аргументы и Факты 05:29
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в июне в России снизились на 14,6%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
ПРАЙМ 05:22
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Политика
Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России
Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Футбол
Сегодня руководство «Спартака» обсудит будущее Цорна
Сегодня, 7 июня, высшее руководство «Спартака» проведет встречу, на которой будет обсуждено будущее генерального директора клуба Томаса Цорна.
Bookmaker-ratings.ru 06:01
Религия
Екатеринбургский митрополит направил письмо лишённому сана клирику
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишённому сана клирику открытое письмо, в котором сравнил его с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на сайте епархии.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
Экономика
Росстат вычислил регионы России с самыми дешевыми новостройками
По итогам первого квартала 2020 года наиболее низкая стоимость жилья в новостройках зафиксирована в Кабардино-Балкарии — 29,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Соответствующая статистика стоимости жилья приводится в докладе на сайте Росстата.
РБК 04:02
Футбол
«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон
«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 04:53
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Экономика
Гордеев договорился с «Трастом» по претензиям на 10 млрд рублей
Владелец группы ПИК Сергей Гордеев и банк непрофильных активов «Траст» заключили предварительное соглашение об урегулировании претензий на 10 миллиардов рублей.
Компания 01:35
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными почти 43 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей.
Авторадио вчера в 23:41