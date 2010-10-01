Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе

Премьер-новости за неделю09:35

Экологи объяснили формирование суммы штрафа «Норникелю» в 150 млрд рублей

Взгляд.ру06:56

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъвчера в 16:01
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
1,1K
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
2
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
824
Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
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Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая

Известия 09:55
35
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
48
Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
5
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,2K
Авто

Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций

Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
4
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Авто

Опубликованы первые изображения универсала Kia Rio X-Line

За производительность универсала Kia Rio X-Line могут отвечать двигатели, установленные под капотами седана и кросс-хэтчбека: 1.4 MPI на 100 л.с. и 1.6 MPI мощностью 123 л.с. Оба поставляются как механической, так и с автоматической коробкой передач с шестью ступенями.
32CARS.ru 07:55
Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 09:03
Общество

Счётная палата вернула в бюджеты 4,5 млрд рублей — Кудрин

Москва, 7 июля 2020, 13:00 — REGNUM Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела.
REGNUM 06:00
Здоровье

Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области

В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
Екатеринбург в интернете 06:06
2
Культура

Мариинский театр представил программу фестиваля «Звезды белых ночей»

Во второй вечер Мацуев представит сольную программу: сочинения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.
Петербургский дневник 08:25
Армия и оружие

Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу

Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
Политическая Экспертиза 07:57
8
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Финансы

Официальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
РИА ТВОИ Новости 08:55
7
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
709
Общество

Власти Геленджика заявили о дефиците воды из-за засухи и жары

Власти Геленджика предупреждают жителей о сильной жаре и засухе, обрушившейся на курорты Краснодарского края, и просят экономить питьевую воду, сообщает администрация города.
РИА Новости 07:51
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Политика

Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Общество

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
2
Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
6
Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
1
Авто

Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков

Car.ru вчера в 10:10
Общество

Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

RT на русском вчера в 05:17
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