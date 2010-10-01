Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе
Премьер-новости за неделю09:35
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Авто
Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций
Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Авто
Опубликованы первые изображения универсала Kia Rio X-Line
За производительность универсала Kia Rio X-Line могут отвечать двигатели, установленные под капотами седана и кросс-хэтчбека: 1.4 MPI на 100 л.с. и 1.6 MPI мощностью 123 л.с. Оба поставляются как механической, так и с автоматической коробкой передач с шестью ступенями.
32CARS.ru 07:55
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 09:03
Общество
Счётная палата вернула в бюджеты 4,5 млрд рублей — Кудрин
Москва, 7 июля 2020, 13:00 — REGNUM Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела.
REGNUM 06:00
Здоровье
Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области
В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
Екатеринбург в интернете 06:06
Культура
Мариинский театр представил программу фестиваля «Звезды белых ночей»
Во второй вечер Мацуев представит сольную программу: сочинения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.
Петербургский дневник 08:25
Армия и оружие
Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу
Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
Политическая Экспертиза 07:57
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Финансы
Официальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля
МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
РИА ТВОИ Новости 08:55
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
Власти Геленджика заявили о дефиците воды из-за засухи и жары
Власти Геленджика предупреждают жителей о сильной жаре и засухе, обрушившейся на курорты Краснодарского края, и просят экономить питьевую воду, сообщает администрация города.
РИА Новости 07:51
Политика
Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России
Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков
Car.ru вчера в 10:10
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17