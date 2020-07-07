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Как штрафовали бизнес за экологию

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,7K

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Культура Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.

Происшествия Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. 24

Общество Жители Кубани больше всех в России боятся потерять работу «Кубань наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции», - сообщается в исследовании. 5

Шоу-бизнес Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры". 5

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Автоспорт Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.

Политика Песков: Москва ответит на санкции Лондона Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам. 52