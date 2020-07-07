Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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Росприроднадзор выставил «Норникелю» рекордный для РФ штраф в 147 млрд

Собеседник02:13

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъвчера в 16:01
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,7K
Политика

В Кремле отреагировали на задержание советника главы «Роскосмоса»

Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, которые составляют гостайну, не связано с журналистской деятельностью.
RT на русском 05:31
43
Происшествия

Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:12
8
Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
90
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
13
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,3K
Культура

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
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Общество

Жители Кубани больше всех в России боятся потерять работу

«Кубань наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции», - сообщается в исследовании.
Коммерсантъ Краснодар 04:41
5
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
2,4K
Шоу-бизнес

Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность

Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры".
VSE42.RU 03:09
5
Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Путешествия

Россияне предпочли поехать в отпуск по двум направлениям

В этом году из-за распространения коронавируса россияне предпочли два направления внутреннего туризма.
Общественная служба новостей 04:36
5
Единоборства

Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Автоспорт

Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes

Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,8K
Политика

Песков: Москва ответит на санкции Лондона

Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
52
Политика

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
86
Политика

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
Культура

В России стартовал чемпионат творческих компетенций ArtMasters

Lenta.ru 04:22
2
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
84
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
22
Общество

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

Ведомство направило Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»), где произошел разлив топлива, требования о добровольном возмещении ущерба.
Ведомости вчера в 12:44
1,1K
Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
4
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
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