Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъвчера в 16:01

Вредная экономия. Власти преподали урок «Норникелю» и всем остальным

ПРАЙМ09:10

Экологи объяснили формирование суммы штрафа «Норникелю» в 150 млрд рублей

Взгляд.ру06:56

Росприроднадзор выставил «Норникелю» рекордный для РФ штраф в 147 млрд

Собеседник02:13

ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе

Премьер-новости за неделю09:35
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Общество

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

Медиазона 11:26
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Армия и оружие

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
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Хоккей

НХЛ засчитает Капризову, Сорокину и Романову год по контракту новичка

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не допустит россиян Кирилла Капризова, Илью Сорокина и Александра Романова к участию в рестарте сезона-2019/20, сообщает TSN.
РИА Новости 01:45
Общество

Гуляющие в бикини туристки оскорбили жителей российского курорта

Lenta.ru 11:04
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Происшествия

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Известия 21:22
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Здоровье

СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей

52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%

По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
2,9K
Происшествия

В Бурятии за мошенничество и подлог осуждена экс-глава села

В Бурятии Заиграевский районный суд признал бывшую главу одного из сельских поселений виновной в «мошенничестве с использованием своего служебного положения» и в двух эпизодах «служебного подлога», сообщили в прокуратуре республики.
Номер один 20:21
1
Общество

Столичный регион сегодня ожидает так называемый температурный градиент

Отмечается, что такие перепады связаны с перемещением холодного воздушного фронта.
Эхо Москвы 21:06
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
1,3K
Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
1
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
816
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
882
Политика

Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы

Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
3
Футбол

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора

Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38
Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

ТАСС вчера в 08:47
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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани

Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
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Общество

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. число умерших достигло 4 027.
Эхо Москвы 16:10
1,1K
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru вчера в 08:36
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Происшествия

Задержан главный архитектор города Свободный в Приамурье

СУСК по Амурской области в начале июня сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации города, которого подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении документов на тот самый земельный участок, где находится котельная.
РИА Новости 09:37
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
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