Экономика
КоммерсантъКак штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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ГМК «Норникель» выплатит штраф в размере 148 миллиардов рублей за экологический ущерб, нанесённый природе
Премьер-новости за неделю09:35
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Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Армия и оружие
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Хоккей
НХЛ засчитает Капризову, Сорокину и Романову год по контракту новичка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не допустит россиян Кирилла Капризова, Илью Сорокина и Александра Романова к участию в рестарте сезона-2019/20, сообщает TSN.
РИА Новости 01:45
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей
52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
Происшествия
В Бурятии за мошенничество и подлог осуждена экс-глава села
В Бурятии Заиграевский районный суд признал бывшую главу одного из сельских поселений виновной в «мошенничестве с использованием своего служебного положения» и в двух эпизодах «служебного подлога», сообщили в прокуратуре республики.
Номер один 20:21
Общество
Столичный регион сегодня ожидает так называемый температурный градиент
Отмечается, что такие перепады связаны с перемещением холодного воздушного фронта.
Эхо Москвы 21:06
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Политика
Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы
Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
ТАСС вчера в 08:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
Общество
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. число умерших достигло 4 027.
Эхо Москвы 16:10
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru вчера в 08:36
Происшествия
Задержан главный архитектор города Свободный в Приамурье
СУСК по Амурской области в начале июня сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации города, которого подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении документов на тот самый земельный участок, где находится котельная.
РИА Новости 09:37
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22