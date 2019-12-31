Общество
Питерские заметкиКак сохранить сердце здоровым
По словам экспертов, есть несколько правил, следование которым поможет поддержать этот важный орган, пишут "Питерские заметки". В частности, важно следить за уровнями холестерина и давления. Также, если вы хотите сохранить сердце здоровым, стоит отказаться от курения - даже пассивного.
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Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами
Склад с сыпучими продуктами загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Иглинском районе Башкирии, здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки
Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Политика
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Общество
Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
Спорт
Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Единоборства
Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO
В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»
«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.