Общество

Питерские заметкиПитерские заметкиКак сохранить сердце здоровым

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По словам экспертов, есть несколько правил, следование которым поможет поддержать этот важный орган, пишут "Питерские заметки". В частности, важно следить за уровнями холестерина и давления. Также, если вы хотите сохранить сердце здоровым, стоит отказаться от курения - даже пассивного.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
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Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
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Холлоуэй проиграл Волкановски и потерял титул чемпиона UFC

Чемпионат 00:59
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами

Склад с сыпучими продуктами загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Иглинском районе Башкирии, здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:06
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru 13 декабря в 06:21
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Российская газета 03:42
Происшествия

Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Вести.Ru 03:19
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Sibnet Новости вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру 13 декабря в 04:00
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Журналистская правда вчера в 07:25
Футбол

Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Спорт-Экспресс вчера в 09:14
Общество

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 00:53
Спорт

Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано

Матч ТВ 13 декабря в 03:03
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
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