с чего всё началось

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Политика Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Политика Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал жалобу живущего в Польше украинца на испортившееся отношение местных жителей к заробитчанам из-за ситуации с коронавирусом.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Политика Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.