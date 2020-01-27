Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

с чего всё началось

Второй месяц 2020 года принесет в жизни россиян много изменений. Так в феврале расширят программу «Дальневосточный гектар», вырастут пособия, введут электронные чеки и увеличат плату за проезд большегрузов по системе «Платон» об этом сообщает News.ru.

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Политика Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Экономика Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году «За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.

Политика Никонов: такого бреда Порошенко не позволял Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Общество «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай Ограничение введено на неопределенный срок Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) в Китае из Екатеринбурга и Тюмени из-за вспышки коронавируса.

Гаджеты Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).

Политика Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Общество Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.