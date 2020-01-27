Общество

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruКак у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Второй месяц 2020 года принесет в жизни россиян много изменений. Так в феврале расширят программу «Дальневосточный гектар», вырастут пособия, введут электронные чеки и увеличат плату за проезд большегрузов по системе «Платон» об этом сообщает News.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

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С 1 февраля россияне заживут по-новому

Утро.ru12:15

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Мой Брянск12:36

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Сирийская армия окружает террористов на юге Идлиба

Сирийская армия продолжает очищать от террористов местность, прилегающую к городу Маарат аль-Нуман, расположенного на юге провинции Идлиб.
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Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году

«За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.
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В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
РИА Новости 12:50
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Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Гаджеты

Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась

В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
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Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Политика

Никонов: такого бреда Порошенко не позволял

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
REGNUM 13:25
Общество

Школы и вузы Монголии приостановили работу из-за коронавируса

Минобрнауки России в свою очередь пообещало дать сегодня рекомендации вузам в связи с новым коронавирусом в Китае.
Учительская газета 04:41
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
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Армия и оружие

Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 13:03
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай

Ограничение введено на неопределенный срок Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) в Китае из Екатеринбурга и Тюмени из-за вспышки коронавируса.
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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
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Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

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Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево

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Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
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В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

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Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали

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Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
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Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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Политика

КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса

Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
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Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

Слово и Дело 25 января в 11:52
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Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
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