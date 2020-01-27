Общество
Privet-Rostov.ruКак у россиян изменится жизнь с 1 февраля
Второй месяц 2020 года принесет в жизни россиян много изменений. Так в феврале расширят программу «Дальневосточный гектар», вырастут пособия, введут электронные чеки и увеличат плату за проезд большегрузов по системе «Платон» об этом сообщает News.ru.
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с чего всё началось
Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).News.ruвчера в 16:00
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Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Сирийская армия окружает террористов на юге Идлиба
Сирийская армия продолжает очищать от террористов местность, прилегающую к городу Маарат аль-Нуман, расположенного на юге провинции Идлиб.
Экономика
Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году
«За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
Религия
Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Гаджеты
Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась
В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Политика
Никонов: такого бреда Порошенко не позволял
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
Общество
Школы и вузы Монголии приостановили работу из-за коронавируса
Минобрнауки России в свою очередь пообещало дать сегодня рекомендации вузам в связи с новым коронавирусом в Китае.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай
Ограничение введено на неопределенный срок Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) в Китае из Екатеринбурга и Тюмени из-за вспышки коронавируса.
Энергетика
Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Политика
Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии
Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
Общество
Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.