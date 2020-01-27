Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства

Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства 29 января президент России Владимир Путин в Кремле боролся с коронавирусом, который специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает пока квазиугрозой для Российского государства, и встречался с бывшими членами правительства, которых спецкор "Ъ" считает еще меньшей угрозой.
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Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства

Коммерсантъвчера в 15:07

Дайджест российских СМИ – 27 января

ПРАЙМ26 января в 20:31
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Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

RT на русском 00:42
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Общество

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru вчера в 13:48
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Космос

NASA чинит Voyager-2, на котором отключилось оборудование

Машины и Механизмы вчера в 17:15
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Политика

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября

Выборы главы Чувашии, как и планировалось ранее, пройдут в единый день голосования — 13 сентября.
Евразия Daily 00:55
Теннис

Кенин в двух сетах одолела Барти и вышла в финал Australian Open

Американка София Кенин победила австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 00:25
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Общество

Facebook согласилась выплатить $550 млн по иску о распознавании лиц

Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
REGNUM 00:30
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

В Китае число заболевших коронавирусом достигло почти 6 тысяч человек

В Китае количество зараженных вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией достигло 5 974 человек.
МонаВиста 28 января в 22:35
Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
РИА Новости вчера в 12:43
Политика

Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
РИА Новости вчера в 18:36
Политика

Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
News.ru вчера в 13:24
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Политика

Мишустин распределил полномочия между своими заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 00:42
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Интернет

В Google Phone обнаружили функцию записи звонков

В обновлённой версии приложения Google Phone обнаружили функцию записи и транскрипции телефонных звонков.
Компания 00:14
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Известия вчера в 05:03
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Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 по 15 января 2020.
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Российский государственный и политический деятель. Министр культуры Российской Федерации с 21 мая 2012 по 15 января 2020. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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