Экономика
КоммерсантъКак уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства
Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства 29 января президент России Владимир Путин в Кремле боролся с коронавирусом, который специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает пока квазиугрозой для Российского государства, и встречался с бывшими членами правительства, которых спецкор "Ъ" считает еще меньшей угрозой.
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Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства
Коммерсантъвчера в 15:07
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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
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Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
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Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
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Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.
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В Google Phone обнаружили функцию записи звонков
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Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
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