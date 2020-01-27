Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства 29 января президент России Владимир Путин в Кремле боролся с коронавирусом, который специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает пока квазиугрозой для Российского государства, и встречался с бывшими членами правительства, которых спецкор "Ъ" считает еще меньшей угрозой.

Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства

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