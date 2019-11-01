Экономика
RT на русскомКак в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа
С 2021 года прокачка газа и вовсе не превысит 30 млрд куб. м, считают в НБУ. «Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ruвчера в 18:34
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Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды Падение продаж, наблюдавшееся на российском рынке пива 11 лет подряд, вынудило производителей искать способы возместить потери.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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