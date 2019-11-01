Экономика
RT на русскомКак в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа
С 2021 года прокачка газа и вовсе не превысит 30 млрд куб. м, считают в НБУ. «Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ruвчера в 18:34
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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
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Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
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Evo-rus.com вчера в 10:00
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Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
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Газета.Ru 09:27
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Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Финансы
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
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Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.
Интерфакс 09:51
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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В России вступили в силу новые ГОСТы на хлеб
С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.
Planet Today 02:53
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на бой
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
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Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
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Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 29 октября в 06:26
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
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Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
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Захарова заявила о попытках НАТО дестабилизировать ситуацию на Украине
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Газета.Ru 07:03
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Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
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Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере
Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
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В Екатеринбурге сотрудник морга глумился над трупами
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На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
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Forbes составил список самых жутких профессий
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