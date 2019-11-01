Экономика

RT на русскомRT на русскомКак в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа

С 2021 года прокачка газа и вовсе не превысит 30 млрд куб. м, считают в НБУ. «Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
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