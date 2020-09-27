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РБК
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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Росбалт

Участники «народной инаугурации» дошли до минской базы ОМОНа

Росбалтвчера в 13:45
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

РБКвчера в 16:37
Дождь

«Народная инаугурация» в Беларуси в ответ на тайную. Фотографии

Дождьвчера в 16:50
Известия

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом

Известия17:01
Телеканал RTVI

Десятки тысяч людей пришли на «народную инаугурацию» Тихановской

Телеканал RTVIвчера в 10:48
Новые Известия

Десятки тысяч жителей Минска вышли на очередную акцию протеста

Новые Известиявчера в 10:00
Московский Комсомолец

«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной

Московский Комсомолецвчера в 09:44

Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в правительство письмо с предложением изменить параметры нескольких режимов налогообложения, которые используют малые и средние предприятия (МСП).
Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП
ТАСС18:03

Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

Константин Кучаев, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", рассказал о том, что испытывал после травмы крестообразных связок, полученной в поединке с тульским "Арсеналом" в 2018 году Подопечные Виктора Гончаренко одержали разгромную победу в том матче со счётом 6:0.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:51

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
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«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55

Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты

"Правительство покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, зампред Сергей Хабаров, министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова", - сообщил на оперативном совещании губернатор Владимир Солодов, который продолжает реформировать правительство региона.
ТАСС20:07
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Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали индивидуальный слуховой аппарат, общая стоимость компонентов которого не превышает одного доллара (не более ста рублей).
Популярная механикавчера в 07:36
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Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPb25 сентября в 13:56
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