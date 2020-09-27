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РБК
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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Известия

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом

Известия17:01
Росбалт

Участники «народной инаугурации» дошли до минской базы ОМОНа

Росбалтвчера в 13:45
Дождь

«Народная инаугурация» в Беларуси в ответ на тайную. Фотографии

Дождьвчера в 16:50
Вести.Ru

Лукашенко провел камерную «спецоперацию»

Вести.Ruвчера в 13:46
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

РБКвчера в 16:37
Телеканал RTVI

Десятки тысяч людей пришли на «народную инаугурацию» Тихановской

Телеканал RTVIвчера в 10:48
Московский Комсомолец

«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной

Московский Комсомолецвчера в 09:44

«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией и с США

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют - подводит итог издание.
Военное обозрение01:32

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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